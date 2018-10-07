معسكر مغلق لمنتخب الطائرة استعدادا للبطولة العربية

يدخل المنتخب الأول للكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني حسام عبد العزيز اليوم الأحد، معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، استعدادًا للبطولة العربية المقرر لها 23 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل.

وأكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرار بدخول المنتخب الأول معسكرًا مغلقًا، نظرًا لضيق الوقت حتى بداية البطولة العربية، والذي يشارك بها 6 دول بخلاف مصر.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة خالد ناصف سليم، استقر على تصعيد حسام عبد العزيز مدرب منتخب الشباب، لقيادة المنتخب الأول بدلًا من حسن الحصري، الذي تقدم باعتذار لارتباطه مع ناديه الطيران. (اقرأ التفاصيل)