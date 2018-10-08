مقتل 20 شخصا جراء حادث سير في شمالى نيويورك

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أن 20 شخصا لقوا حتفهم إثر حادث تحطم سيارة ليموزين تنقل المشاركين فى حفل زفاف بشمالى ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن 18 من القتلى داخل السيارة.

وقال روبرت ساموالت، رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل إن هذا هو أكثر حادث نقل يسفر عن قتلى في البلاد منذ شباط/فبراير 2009.

وأوضح كريستوفر فيور، المسؤول بشرطة نيويورك أن السيارة كسرت إشارة حمراء على ما يبدو واصطدمت بسيارة متوقفة أخرى. واصطدمت السيارة أيضا باثنين من المارة وقتلتهما.

وأضاف فيور: "كل من كانوا داخل الليموزين لقوا حتفهم".

ووقع الحادث أمس السبت في مقاطعة شوهاري ، على مقربة من عاصمة الولاية مدينة "ألباني".

وكانت صحيفة تايمز يونيون ذكرت في وقت سابق أن سيارة ليموزين هبطت مسرعة من أعلى تل واصطدمت بالمارة في أحد المتاجر.

وأكد متجر "آبل باريل كاونتي ستور" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "كان هناك حادث مروع أمام متجرنا".