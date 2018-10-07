«أوبر» تقدم رحلات مجانية للناخبين في انتخابات الكونجرس بأمريكا

تعتزم شركة خدمات النقل الذكي عبر تطبيقات الهواتف المحمولة «أوبر» تقديم رحلات مجانية لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة والمقررة يوم 6 نوفمبر المقبل، بحيث لا تكون مشكلة النقل عاملا مؤثرا في قرار الناخبين بشأن التصويت أو عدم التصويت.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن «أوبر» تعتزم مساعدة الناخبين في العثور على مراكز الاقتراع الخاصة بهم بسرعة وكذلك حجز رحلة لنقلهم إلى المركز للتصويت والعودة إلى المنزل مجانا.

وكانت شركة «ليفت» المنافسة قد أعلنت اعتزامها توفير رحلات مجانية أو بنصف الأجر لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

وكتب «دارا خوسروشاهي» الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» في رسالة عبر الإنترنت: «يوم الانتخابات تبذل أوبر كل ما في وسعها لكي تسهل على المواطنين المشاركة في التصويت».

كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن 35% من الشباب الأمريكي قالوا إن عدم توافر وسيلة انتقال مناسبة كان سبب عدم تصويتهم في انتخابات 2016.

في الوقت نفسه تعمل «أوبر» مع منظمات غير هادفة للربح لمساعدة كل من الركاب والسائقين في تسجيل أسمائهم في جداول الناخبين قبل انتهاء الموعد المقرر. كما بدأت «أوبر» استقبال الناخبين في مراكز تجمع السائقين الخاصة بها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتسجيل أسمائهم.