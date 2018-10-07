مقتل 28 رجل شرطة في هجمات لـ«طالبان» بشمال أفغانستان

ذكر مسؤولون أفغان اليوم الاحد أن 28 رجل شرطة على الأقل قتلوا في هجمات لحركة «طالبان» بإقليم فارياب شمال أفغانستان، وإقليم ورداك وسط البلاد.

وقال عضو المجلس الاقليمي، محمد سردار بختياري لوكالة الانباء الالمانية، إن 17 رجلاً شرطة على الأقل قتلوا، بعد أن اقتحمت حركة «طالبان» وسط منطقة سيد أباد في إقليم ورداك، الليلة الماضية حوالي الساعة التاسعة مساء، فيما يتواصل القتال حتى اليوم الأحد.

وأضاف أن ستة رجال شرطة أصيبوا، عندما أشعل مقاتلو طالبان النار في مقر الشرطة الرئيسي ومبنى حاكم المنطقة المجاور، كما أن «طالبان» استولت على معدات الجيش بعد أن نهبت المبنى.

وفي إقليم فارياب، قتل 11 رجل شرطة على الأقل، عندما اقتحم مسلحو طالبان نقطة تفتيش بمنطقة باختون كوت، الليلة الماضية، طبقاً لما ذكره عضو المجلس المحلي محمد سامي خيرخوا.

وكان 19 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، لقوا حتفهم في ثلاثة أقاليم بالدولة المطحونة جراء الصراع يوم الأربعاء الماضي.

وشن مسلحو «طالبان» عدداً من الهجمات القاتلة التي استهدفت منشآت حكومية وتعليمية وصحية مختلفة بأنحاء أفغانستان خلال الشهور الأخيرة.