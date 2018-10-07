أقدم طالب بالسويس، على الانتحار شنقًا داخل حظيرة للمواشي بمنزله بقرية «كبريت» بالقطاع الريفي، حيث حاول الأب استخراج شهادة وفاة طبيعة حتى لا ينتشر الخبر وللحفاظ على سمعة الأسرة، إلا أن مفتش الصحة رفض وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغ قسم شرطة الجناين والنيابة العامة بأن الوفاة غير طبيعية.



وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجناين بأن مفتش الصحة قدم بلاغ بأن الطالب «أ. أ»، 15 سنة، توجد به جنائية في وفاته وأن الشاب يرجح أن يكون توفي منتحرا وفق الكشف الظاهري.



جرى إخطار النيابة العامة بالجناين حيث توجه وكيل النيابة لمسرح الواقعة، للتحقيق وبيان مدى تحويل جثة الطالب إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة من عدمه.



تبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء خالد إبراهيم مدير مباحث المديرية، والعميد عصام حافظ، رئيس المباحث، أن الطالب أقدم على الانتحار نتيجة نهر والده له أمام الأسرة بكثرة تغيبه خارج المنزل لفترات طويلة والعودة للمنزل متأخرًا.