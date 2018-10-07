ترامب يشيد بـ«النصر الهائل» ويصف الديموقراطيين بالخطيرين

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنجاح في تأكيد تعيين بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا الأمريكية، قائلا إنها "ليلة تاريخية حقيقية" و"نصر هائل"، وذلك خلال تجمع سياسي له في ولاية كانساس.



وقال ترامب، منتقدا خصومه، "أنت لا تعطي الكبريت لمشعل حرائق ولا تسلم السلطة لحشد غاضب من الجناح اليساري.. لقد أصبح الديموقراطيون متطرفين وخطيرين جدا لتولي السلطة".



وتابع ترامب أمام الحشد "كل واحد منكم سيحظى بفرصة في غضون أربعة أسابيع لتقديم حكمه"، وكان كثيرون يرتدون قبعات حمراء تحمل جملة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".