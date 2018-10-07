دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد هذا الشهر لبحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد دعوة المجلس المركزي للمنظمة للانعقاد في 26 من الشهر الجاري لبحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل.

وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله "الاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وآليات وجداول زمنية لذلك بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل".

وفي الشأن السياسي شددت اللجنة التنفيذية على رفضها أن تكون الإدارة الأمريكية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام مع إسرائيل، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وجددت الدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وبمرجعية الأمم المتحدة بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وطالبت اللجنة التنفيذية المحكمة الجنائية الدولية بالاسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين حول "جرائم الحرب التي تستمر سلطة الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها باستمرار الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية (في غزة)، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانه".