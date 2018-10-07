أيمن بهجت قمر سعيد بكتابة أغنيتين في ألبوم «كل حياتي» للهضبة

عبر السيناريست والكاتب "أيمن بهجت قمر"، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مدى سعادته هذا العام لكتابته أغنيتين للهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي صدر كاملا منذ عدة أيام.

وعلق "قمر" قائلا: سعيد السنة دي الحمد لله إني عملت أنا والملحن محمد يحيى لعمرو دياب أغنيتين "ده لو إتساب" بتعبر عن أحلى لحظة في أي علاقه بين اتنين، وأغنية "انت مغرور" اللي بتعبر عن أسوأ لحظة في أي علاقة ما بين اثنين، يلا كلها لحظات في حياة الناس، وأيام وبنعيشها".

يذكر أن ألبوم كل حياتي لعمرو دياب مكون من ١٢ أغنية هم "يتعلموا، كنت في بالي، ده لو إتساب، يا ساحر، باين حبيت، أنت مغرور، هدد، كل حياتي، قالك ندم، تعالي، يا هناه، ملاك الحسن.