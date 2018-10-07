6 شركات مقاولات مصرية تشارك فى تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية

تشارك 6 شركات مقاولات مصرية فى تنفيذ مشروع ابراج العاصمة الادارية تحت إشراف شركة CSCEC الصينية، ــ حسب تصريحات مسئول بالعاصمة الادارية لـ«مال واعمال ــ الشروق».

وباعت شركة العاصمة الادارية نحو 200 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التى قامت بدورها بالتعاقد مع شركة CSCEC الصينية لتنفيذ منطقة الابراج والتى تضم 21 برجا، باستخدامات: سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا، وحسب الاتفاق الموقع بين الاسكان والشركة الصينية، يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات، بقرض صينى.

وتتولى الشركات المصرية المشاركة فى المشروع تنفيذ 6 أبراج، بواقع برج لكل شركة، ومن ابرز هذه الشركات: المقاولون العرب، سياك، ريديكون، حسن علام، درة.

كانت الشركة الصينية تواصلت فى وقت سابق مع عدد من شركات المقاولات المصرية للمشاركة فى تنفيذ مشروع ابراج العاصمة الادارية، خاصة تلك التى تمتلك القدرة على تنفيذ هذه المشروعات والتى تشارك ايضا فى تنفيذ ابراج العلمين.

كان المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، كشف فى وقت سابق عن قيام الشركة بتقديم دراساتها أمام وزارة الإسكان لمشاركة الجانب الصينى فى تنفيذ منطقة الأبراج بحى الأعمال بالعاصمة، مؤكدا أن وزارة الإسكان تقوم بإجراءات التنسيق المتكامل مع الجانب الصينى؛ تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائى لصالح الشركة ليبدأ بعد ذلك دور «المقاولون العرب» فى أعمال التنفيذ.

أضاف أن وزارة الإسكان وقعت اتفاقات بالأحرف الأولى مع الشركة الصينية للاتفاق التمهيدى على دخول «المقاولون العرب» للمشاركة فى تنفيذ الأبراج.