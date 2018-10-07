السعودية تفتح باب استقدام العاملات من إثيوبيا مطلع نوفمبر المقبل

كشفت وزارة العمل السعودية عن إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع نوفمبر المقبل، لجميع المكاتب والشركات، بعد أن تم إيقافها منذ عام 2013 .

وقالت وزارة العمل السعودية ، في بيان نشرته صحيفة «المدينة» الصادرة اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق على عدة بنود يأتي على رأسها أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 900 دولار، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالًا، إضافة لتأمين الطعام والسكن، إضافة إلى أن يكون راتب السائق الخاص 850 ريالًا، شامل تأمين الطعام والسكن، أو 200 ريال بدل طعام.

وأوضحت أن من ضمن البنود أن يضمن المكتب الإثيوبي العمالة المرسلة منه عدم الهروب لمدة سنتين، ويتحمل خلالها المكتب توفير البديل وجميع تكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة.

كما يتحمل رفض العمل لمدة 3 أشهر، يتحمل فيها تكلفة الطرف السعودي وتذكرة العودة، فضلًا عن التزام الجانب الإثيوبي بتدريب العمالة الرجالية والنسائية التي ستعمل في المملكة، وتوعيتها بالعادات والتقاليد وفي حال عدم توفر برامج تدريبية، يلتزم الجانب السعودي بتوفيرها.

وأشارت إلى أن من ضمن البنود وجوب فحص العمالة المرسلة نفسيًا، والتأكد من قدراتهم العقلانية وسلامة تفكيرهم من المعتقدات الخاطئة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت عام 2013، التوقف عن استقدام العمال من إثيوبيا، إثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات فى المنازل.