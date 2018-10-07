رئيس حكومة الوفاق الليبية يجرى تعديلا وزاريا

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أجرى فايز السراج ،رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، اليوم الأحد، تعديلا وزاريا شمل ثلاث وزارات والهيئة العامة للرياضة والشباب .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق(وال) أن السراج كلف فتحي باش أغا وزيرا للداخلية ، خلفا للعميد عبدالسلام عاشور.

وقام السراج بتكليف علي عبدالعزيز العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، خلفا لناصر الدرسي.

كما كلف فرج عبدالرحمن عمر بومطاري، بمهام وزير المالية،خلفا لأسامة حماد.

وكلف رئيس المجلس الرئاسي أيضا بشير أبوعجيلة محمد القنطري بمهام رئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفا لزياد قريرة.

ولم توضح وكالة (وال)الأسباب وراء هذا التعديل .