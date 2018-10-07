كافانو يؤدي اليمين قاضيا في المحكمة العليا الأمريكية

أكدت متحدثة باسم المحكمة العليا الأمريكية، أن بريت كافانو أدى اليمين القانونية كقاض في أعلى هيئة قضائية أمريكية بعد ساعات من موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.



وأدى القاضي اليمين داخل مبنى المحكمة، أثناء احتجاج مئات الأشخاص في الخارج.



في وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس الشيوخ لصالح تأكيد تعيين كافانو (53 عاما) كعضو في المحكمة العليا الأمريكية مدى الحياة بأغلبية ضئيلة وكانت معظم الأصوات من الأعضاء الجمهوريين، بعد أسابيع من الجدال المتواصل الذي كشف عن انقسامات حزبية شديدة في البلاد.



وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 50 صوتا لصالح كافانو مقابل 48 ضده، فيما يعد فوزا للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري المحافظ حيث من المتوقع أن يغير القاضي المحافظ، الذي عمل محاميا للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، التوازن في المحكمة، التي تضم تسعة أعضاء، لصالح تيار اليمين لجيل كامل.