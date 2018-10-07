وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز زيارة ميلانيا ترامب للقاهرة

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية بمختلف أنواعها ومواقعها الإلكترونية، زيارة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس دونالد ترامب، للقاهرة في المحطة الرابعة والأخيرة من جولتها الإفريقية.



فتحت عنوان «بالصور.. ميلانيا ترامب بالقاهرة مع السيسي وقرينته»، أبرزت قناة «العربية» الإخبارية تفاصيل الزيارة، كما اهتمت بمباحثاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لها في قصر الاتحادية.



وركزت القناة في تقريرها على إبراز استقبال قرينة الرئيس السيسي لنظيرتها الأمريكية في مطار القاهرة، والحديث الودي الذي دار بينهما.



ولم تكتف «العربية» بالزيارة من جانب المباحثات والاستقبال بل وتحت عنوان «بالصور.. زوجة ترامب تزور الأهرامات وأبو الهول»، أبرزت القناة صور قرينة الرئيس الأمريكي خلال جولتها السياحية بمنطقة الأهرامات وحرصها على التقاط الصور مع حضارة مصر الفرعونية.



وفي تقرير تحت عنوان «السيسي وقرينته يستقبلان ميلانيا ترامب»، أبرزت قناة «الحرة» الأمريكية لقطات لميلانيا ترامب وهي في قصر الاتحادية وحديثها مع الرئيس السيسي وقرينته، وكذلك صور استقبالها من جانب قرينة الرئيس السيسي في مطار القاهرة.



كما أبرزت «الحرة»، في سياق تغطيتها، الجولة التي قامت بها ميلانيا في أحضان الحضارة المصرية؛ وذلك تحت عنوان «بالصور.. ميلانيا ترامب تزور أهرامات الجيزة»، وكذلك «بالفيديو .. كيف تأملت ميلانيا ترامب أبو الهول»، وهو عنوان آخر لهذه الجولة التي عبرت عنها الابتسامات المستمرة من قبل قرينة الرئيس الأمريكي لتؤكد مدي انبهارها بحضارة الفراعنة المصريين.



وفي قناة «سكاي نيوز» العربية، وتحت عنوان «من قصر الاتحادية.. ميلانيا ترامب تشيد بكرم ضيافة مصر»، أبرزت الجانب التقليدي لمصر في استقبال الضيوف، وهو "الحفاوة والكرم"؛ حيث التقت السيدة الأمريكية الأولى الرئيس السيسي وقرينته، فيما أشادت ميلانيا ترامب بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن إعجابها وتقديرها للحضارة المصرية العريقة، واعتزازها بالصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي.



وقالت قناة «سى إن إن» الأمريكية الناطقة باللغة العربية، إن زيارة قرينة الرئيس ترامب إلى مصر محطة أساسية وكبيرة، وتحت عنوان «السيسي وقرينته يستقبلان ميلانيا ترامب بحفاوة»، أبرزت القناة الأمريكية استقبال الرئيس السيسي وقرينته لزوجة الرئيس ترامب بقصر الاتحادية.



ونقلت القناة الاستقبال والحديث الدائر بين الزائر والمستقبل، ولتؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية والحرص المستمر على تطويرها.



كما أبرزت المواقع الإلكترونية لهذه القنوات وغيرها من المواقع العربية والدولية خبر زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للقاهرة، وركزت بالصور على تفاصيل هذه الزيارة وأجوائها التي أشارت إلي عمق العلاقة بين القاهرة وواشنطن.



فتحت عنوان «شاهد .. كيف استقبلت ميلانيا ترامب في مطار القاهرة»، أبرز موقع وراديو وكالة «سبوتنك» الروسية تفاصيل الزيارة وركزت على لقطات مهمة في مضمون هذه الزيارة، وكيف عبرت عن دفء العلاقات بين القاهرة وواشنطن.



وتناولت محطة موقع العين الإخبارية زيارة ميلانيا تحت عنوان «السيسي لقرينة ترامب: مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين»، والذي أعطى مساحة كبيرة لهذه الزيارة عبر التقارير المسموعة والمقروءة ليساهم أيضا عبر الصورة في إبراز زيارة ترامب للمناطق السياحية المصرية وكأنها رسالة إلي العالم بأن مصر آمنة ومستقرة بالدليل.



وكان موقع «الجريدة» الكويتي، أيضا ضمن المواقع الإخبارية العربية التي رصدت زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للقاهرة وتحت عنوان «السيسي: حريصون على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة»، ركز الموقع على الزيارة وتصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله وقرينته ميلانيا ترامب بقصر الاتحادية.



وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد غادرت مطار القاهرة بعد زيارة لمصر استمرت عدة ساعات، وذلك في إطار جولة إفريقية شملت غانا ومالاوى وكينيا، وركزت خلالها على قضيتها المفضلة، وهي الدفاع عن الأطفال.