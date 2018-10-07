زوجان يطعنان بعضهما في مشاجرة بسبب الأولاد ببني سويف

شهدت قرية تل ناروز التابعة لمركز بني سويف، مشاجرة بين زوجان طعنا بعضهما البعض بعد ضرب الزوج لأولاده، وتم نقل الزوجين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من العميد محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي، بمشاجرة بين زوجين مصابين بقرية تل ناروز التابعة لمركز بني سويف، تم نقلهم إلى مستشفى عام بني سويف، وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 22853 جنح مركز بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية للمباحث، أن المشاجرة وقعت بين طرف أول الزوج «رمضان،م»،51 عاماً، عامل، ومصاب بجرح شبه نافذ في الظهر وجرح آخر بالفخذ اليسرى، وطرف ثان الزوجة «عايدة،س،ن»، 35 عاماً، ربة منزل، مصابة بجرح نافذ بالصدر وجرح آخر في الفخذ اليسرى، وتم نقلهما لمستشفى بني سويف العام.

وأكدت التحريات أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الزوجين بسبب ضرب الزوج على أولاده، وعندما تدخلت الزوجة لمنعه من ضربهم تطورت إلى مشاجرة تعدى الزوج على زوجته بضربها بسلاح أبيض «سكين» أدى لإصابتها، وتمكنت الزوجة من الحصول على السكين منه، وقامت بالتعدي عليه وطعنته بالسكين في ظهره وفخذه اليسرى أدت إلى إصابة زوجها، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وألقت القبض على الطرفين ونقلهما للمستشفى العام، وتولت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف.