البيت الفنى يواصل عرض «أمر تكليف» و«أبوكبسولة» بالإسكندرية وأسوان

يواصل البيت الفنى للمسرح تقديم مجموعة من العروض التى تحقق رواجا جماهيريا، وهى «حدث فى بلاد السعادة» على مسرح السلام، من تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوى، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومى، محمد حسنى، فاطمة محمد على، أسامة فوزى، محمد الخيام، عبدالعزيز التونى، المطرب وائل الفشنى ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبرى من ليبيا، نسرين أبى سعد من لبنان ومجموعة من الشباب.

وعلى مسرح متروبول بالعتبة، يتم تقديم عرض «أكشن»

تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى استعراضى، ويقوم ببطولته رضا إدريس، هناء سعيد، محمد خليل، خالد نجيب، عبير منصور، محمد سلامة، رنا وجيه، فريدة عاصم، مدثر إبراهيم، أشعار وليد رياض، موسيقى وألحان عصام إسماعيل، ديكور مجدى ونس، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف يحيى زكريا، وإخراج عادل الكومي

بينما يقدم مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية عرض «أبو كبسولة»، تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى، من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، علاء عوض، وأبطال فرقة مسرح الإسكندرية.

وعلى مسرح قصر ثقافة أسوان يعرض «أمر تكليف»، والمأخوذ عن «نقطة حدود» لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق على ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، أحمد زكريا، شريف العجمىغ، عبدالله صابر، محمد الاحمدى، مدرونا سليم، على الأصرى، تقى عادل، مريم ياسين، موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق على، غناء كريم الحسينى، إضاءه إبراهيم الفرن، ملابس علا على، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.

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