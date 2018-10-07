الأحد 7 أكتوبر 2018 5:12 م القاهرة القاهرة 30.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟

النتـائـج تصويت

الرئيس السوداني يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية ببيروت

الخرطوم- أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 4:50 م | آخر تحديث : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 4:50 م

تلقى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، دعوة رسمية من الرئيس اللبناني ميشال عون؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية التي ستعقد في بيروت يومي 19، 20 من يناير المقبل.

وأكد وزير الدولة المبعوث الشخصي للرئيس اللبناني، نقولا تويني في تصريح صحفي عقب تسليمه الرئيس السوداني دعوة المشاركة ببيت الضيافة بالخرطوم- أن زيارة البشير للبنان سيكون لها أثر كبير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح تويني، أن لقاءه بالرئيس البشير تناول مجمل الأوضاع في لبنان، وتاريخ العلاقات اللبنانية السودانية، والأوضاع في المنطقة العربية، والمصير العربي المشترك، والأمن الغذائي العربي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك