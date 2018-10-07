عروض فنية وعسكرية في احتفالات الغربية بعيدها القومي

احتفلت محافظة الغربية، اليوم، بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى انتصار أبناء المحافظة على الحملة الفرنسية عام 1798، ويواكب احتفالات نصر أكتوبر بستاد طنطا الرياضي، بحضور اللواء هشام السعيد، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد إيهاب غرابة المستشار العسكري، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتضمن الاحتفال عروضاً فنية واستعراض لطابور عرض عسكري ومدني من قوات الشرطة والأمن المركزي والقوات الخاصة، كما شارك في طابور العرض سيارات المرور وتعليم القيادة وإدارة شرطة النجدة والدوريات اللاسلكية والحماية المدنية والإطفاء، وفحص المفرقعات والمسطحات المائية وقوات العمليات الخاصة، ثم سيارات مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات الإصلاح الآلي للأعطال، وسيارات الإسعاف ومدارس التربية والتعليم ومدارس التمريض ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.