استمرار التناقض والتراشق «التركي-السعودي» بشأن اختفاء جمال خاشقجي

فتح القنصل السعودي في اسطنبول مقر بعثته، أمس السبت، أمام صحفيين من "رويترز" مؤكدا أن الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي الذي اختفى قبل 4 أيام ليس في مقر البعثة وقال إن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس.

وتجول صحفيو "رويترز" في مقر القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال اسطنبول، والذي دخله خاشقجي يوم الثلاثاء للحصول على وثائق لزواجه المقبل، حيث ذكرت خطيبته التي كانت تنتظر بالخارج أنه لم يخرج من القنصلية.

وقال القنصل العام محمد العتيبي‭‭ ‬‬خلال مقابلة مع "رويترز" في القنصلية: "أحب أن اؤكد أن المواطن جمال خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذلان جهودا للبحث عنه ، ونحن نشعر بالقلق إزاء هذه القضية‭‭"‬‬.

وأضاف العتيبي أنه لم توجه اتهامات قانونية لخاشقجي في القنصلية، مصطحبا الصحفيين في جولة بالمبنىالمؤلف من 6 طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.

وأوضح العتيبي أن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.

وللمبنى مدخلان؛ أحدهما في الواجهة الأمامية والآخر في الخلف، وقال العتيبي إن خاشقجي ربما يكون غادر من أيهما.

وعلى النقيض؛ نقلت "رويترز" عن مصدرين تركيين لم تسمهما قولهما إن "السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول قتل داخل القنصلية".

وقال أحد المصدرين: ”التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية“.