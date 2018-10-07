علماء يبتكرون خطا حاسوبيا جديدا يساعدك على التذكر

ابتكر باحثون من جامعة «REMIT» الأسترالية، نوعًا جديدًا من الخطوط الحاسوبية باسم «Sans Forgetica»، يساعد المستخدمين على تذكر ما يكتبونه لفترة أطول، وذلك في محاولة لمساعدة من يتعرضون لنسيان ملاحظاتهم بعد دقائق من تدوينها.

ويحتوي الخط الجديد على شرائح من الحروف مكتوبة بشكل متقطع ومائل حتى 7 درجات، يصعب على القارئ قراءة المحتوى المكتوب به بشكل سريع.

واعتبر العلماء الأستراليون أن استغراق وقت أطول في قراءة المحتوى المكتوب، يقوي الذاكرة ويساعدها على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول.

وأجرى الباحثون تجربة عملية على 400 طالب وطالبة من الجامعة، بجعل بعضهم يقرأ محتوى مكتوب باستخدام الخط الجديد «Sans Forgetica»، بينما قرأه البقية مطبوع بخط «Arial» المعتاد استخدامه.

وتوصلت النتائج إلى أن 57% ممن قرأوا المحتوى المكتوب بالخط الجديد تذكروه، أما المكتوب بالخط المعتاد «Arial»، لم يتذكره سوى 50% ممن قرأوه.