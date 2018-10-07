جنوب سيناء تدرس ربط الطرق السريعة بالمدن والطرق الداخلية

ترأس اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم اجتماعا موسعا بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من مختصين بالطرق من الجامعات المصرية وعدد من الأجهزة الأمنية والتفيذية بالمحافظة لدراسة حالة الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط الطرق السريعة بالمدن لتعظيم الاستفادة منها.

وتم الاطلاع على التقارير المفصلة التي تم إعدادها عن حالة الطرق الداخلية بالمحافظة كما جرى أيضا دراسة الخرائط وتقديم المقترحات لإعداد تقرير مفصل عن كافة الطرق الدولية والداخلية والعرضية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد السكرتير العام: "هذه الدراسات لا تهدف فقط إلى ربط الطرق السريعة بالمدن ولكننا نهدف أيضا إلى تحقيق السيولة المرورية وخدمة السياحة وزيادة التنمية إضافة إلى حماية أرواح المواطنين من الأخطار والحوادث".