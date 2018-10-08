فشل الاستفتاء حول زواج المثليين في رومانيا بسبب انخفاض الإقبال

فشل معارضو زواج المثليين في رومانيا، اليوم الأحد، في محاولتهم تغيير التعريف الدستوري لمفهوم الزواج، إلى ارتباط بين رجل وامرأة، بسبب انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع بأن 41ر20 % فقط من أكثر من 18 مليون ناخب يحق لهم التصويت، قد ادلوا باصواتهم.

وكان يتعين مشاركة 30 % من الناخبين المؤهلين لاعتماد النتيجة على أنها قانونية.

واعترف التحالف الديني المحافظ من أجل الأسرة، الذي طالب بإجراء الاستفتاء الذي بدأ أمس السبت، على نحو غير مباشر بالهزيمة بعد ظهر اليوم، وألقى باللائمة على الأحزاب السياسية في "المقاطعة العامة" للتصويت.

يذكر أن رومانيا قررت عدم تجريم المثلية الجنسية عام 2001. لكنها من بين عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي التي لا توفر أي شكل من أشكال الارتباط المدني للأزواج من نفس الجنس.