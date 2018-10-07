صوت مجلس الشيوخ، السبت، لصالح تعيين القاضي بريت كافانو، عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية ضئيلة، وذلك بعد حلقات طويلة من الجدل الذي أثاره معارضون لهذا الترشيح، بعد إدعاءات تحرش جنسي، تطال كافانو، ونرصد في هذا التقرير أبرز الأسئلة التي تلخص القصة بأكلمها.



- من هو بريت كافانو؟



ولد كافانو في العاصمة الأمريكية واشنطن في 12 فبراير عام 1965 وتخرج من كلية ييل للحقوق وعمل منذ عام 2006 في محكمة الاستئناف في كولومبيا وأصدر أحكاما في بعض القضايا الهامة على المستوى القومي.



وخلال حكم جورج بوش الابن عمل محاميًا للبيت الأبيض، ومستشارًا للرئاسة الأمريكية، كما عمل في إحدى المؤسسات التي لعبت دورًا في التحقيقات التي أجريت بشأن أزمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومونيكا.



- متى أعلن ترامب عن ترشيح برت كافانو للمحكمة العليا؟



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترشيحه لبريت كافانو للمحكمة العليا، في 10 يوليو الماضي، كعضو فيها، وذلك خلفًا لأنتوني كينيدي، المتقاعد.



وأشاد ترامب بكفاء مرشحه، داعيًا الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى التصديق على الترشيح بصورة مسرعة.



- ما قصة التحرش الجنسي المزعومة بشأن مرشح ترامب؟ ومتى بدأت؟



بدأت أزمة إدعاءات التحرش الجنسي تجاه كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا في الظهور إلى العلن في منتصف سبتمبر الماضي، عندما زعمت كريستين بليزي فورد، وهي أستاذة جامعية، أن كافانو تحرش بها، عندما كان مخمورًا، حدث ذلك في المرحلة الثانوية، عندما كانت في سن الـ17.



قالت أيضًا إن كافانو برفقة أحد أصدقائه قد حبسها في غرفة نوم أثناء حفل ما، وحاول أن يجردها من ثيابها.



- ماذا كان رد كافانو وترامب؟



نفى كافانو هذه التهم بالإطلاق، مدافعًا بالدموع في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ بشأن الأمر، بأن هذه الاتهامات مدبرة كي يعلن انسحابه من الترشح للمحكمة العليا.



هذا بينما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه، قائلًا إنه من الصعب تخيل أن يكون كافانو بالفعل قد تحرش بها.



- هل هناك مزاعم جديدة بشأن وقائع تحرش مرشح ترامب؟



لم تتوقف مزاعم التحرش، فقد خرجت سيدة أخرى، وهي ديبورا راميريز، كانت زمليته في الجامعة، وتدعى أنه كشف عن عورتها في تلك الأثناء.



وقالت سيدة أخرى إن كافانو كان ضالعًا في تخدير الفتيات والاعتداء عليهن خلال حفلات منزلية.



- لماذا هذا القلق بشأن وجوده في المحكمة العليا؟



عرف عن المحكمة العليا توازنها بين اليسار واليمين، نظرًا لأنها مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بالشان العام كالهجرة، وأحكام الإعدام، وحقوق الناخبين. ولكن وجود كافانو فيها، يرجح ميلها نحو اليمين، خاصة فيما يتعلق بقضايا العمل والأمن القومي.



جدير بالذكر أن قضاة المحكمة العليا، يعينون مدى الحياة، وبما أن كافانو صغير السن نسبيًا (53) فإنه من المتوقع أن يستمر فيها لعقود.