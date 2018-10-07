الشرطة التركية: خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية منذ وصوله إليها

ذكرت الشرطة التركية، السبت، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي فقد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر، لم يغادر المبنى منذ ذلك الحين.



جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، دون أن يرد أى تعليق من الجانب السعودي.



وأفادت الوكالة بأن 15 سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلوا إسطنبول على متن طائرتين في ذلك اليوم، وزاروا القنصلية بينما كان خاشقجي بداخلها.



وقالت إن هؤلاء الأشخاص غادروا تركيا بعد ذلك.



واستدعت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء الماضي السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن وضع الصحفي خاشقجي.



يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ذكر، الأربعاء الماضي، أن المعلومات التي وردتهم إلى الآن تفيد بوجود خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، فيما قالت القنصلية من جانبها إنه "غادر" مبنى القنصلية بعد إنهاء معاملة خاصة به.