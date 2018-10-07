سلطة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع الإياتا

وقع اليوم الأحد الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى ومحمد على البكرى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى " الاياتا "لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بتوقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدنى والاياتا فى مجال السلامة والتدريب وتبادل المعلومات

شهد التوقيع من جانب الاياتا السيد :جهاد الفقير الرئيس التنفيذي للسلامة والعمليات الجوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومحمد لطفى مدير منطقة شمال افريقيا وبلاد الشام، ومن جانب سلطة الطيران المدني المصرى الطيار منتصر مناع نائب رئيس السلطة لشئون السلامة والملاح سامح فوزى رئيس الإدارة المركزية للعمليات بسلطة الطيران المدنى .

وعقب التوقيع رحب الطيار سامح الحفني بهذا التعاون الذى يأتى فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تبادل الخبرات فى مجالات عديدة مع كافة المنظمات الدولية ، كما صرح أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة من خلال تبادل المعلومات وعقد برامج تدريب مشتركة بالإضافة إلى عقد ورش عمل والدخول فى أنشطة ومشاريع مستقبلية خاصة بمجالات تعزيز السلامة الجوية.

وأكد على التعاون الدائم والمستمر ما بين شركات الطيران المصرية و الاياتا خاصة فى مجال السلامة خلال الفترة الماضية كان من أهم نتائجه حصول معظم الشركات المصرية على شهادة الايوزا "الخاصة بالسلامه الجوية" وآخرهم حصول الشركه الوطنيه "مصر للطيران " على تجديد شهاده الايوزا منذ أيام قليلة دون أى ملاحظات، لها تأثير ايجابى على نمو صناعة النقل الجوى، والذي ظهر جليا من خلال تفتيشات السلطة على هذه الشركات.

مضيفاً أن وزارة الطيران ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون مع الاياتا فى كافة المجالات وليس فقط على مستوى شركات الطيران، ولكن أيضا على مستوى الخدمات الأرضية وغيرها من أنشطة الطيران المدنى المختلفة.

ومن جانبه أعرب السيد محمد البكري نائب رئيس "الاياتا" لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط عن سعادته بهذا التعاون الجديد مع سلطة الطيران المدنى المصرى. مؤكدا على تطلع الاياتا لمزيد من التعاون مع مصر فى كافة مجالات الطيران المدنى خلال الفتره المقبله ، حيث سجلت مصر نمواً ملحوظاً في مجال النقل الجوي خلال الخمس سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات الحركة الجوية في مصر إلى الضعف على مدى العقدين القادمين.

ومن الجدير بالذكر بأن هذه المذكرة هي امتداد لأوجه التعاون المشتركة بين قطاع الطيران المدني المصري و منظمة الأياتا.