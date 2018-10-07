رئيس جامعة الأزهر : افتتاح المستشفى التخصصى لجامعة الأزهر خلال شهرين

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشاركة الفعالة فى دعم المنظومة الصحية للدولة بما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من خلال المساهمة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتأمين الصحى، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية لرفع العبء عن ميزانية الدولة

وأشار - خلال جولته الميدانية لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى التي رافقه خلالها طارق سليمان نائب رئيس جامعة الأزهر وأحمد سليم عميد طب الأزهر للبنين بالقاهرة، و محمود صديق، ومجدى الدهشان وكيلا الكلية، ومحمد عجاج مدير عام المستشفى _ إلى أهمية تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى التخصصى وفقا للجدول الزمنى المحدد فى موعد أقصاه شهرين.

واطمأن المحرصاوي على المرضى وحسن سير العمل، وتقديم خدمة طبية متميزة، ورعاية صحية فائقة، تؤكد تناغم الأداء بين الإدارة والفريق الطبى والتمريض فى منظومة متكاملة تجسد ثمرة التعاون الإيجابى والشراكة القوية لكل الجهات المعنية بالدولة، الرامية إلى الإسهام الفعال فى النهوض بالمنظومة الصحية بمصر بما يسهم فى تيسير علاج المرضى وتخفيف آلامهم.

وحرص رئيس الجامعة، والوفد المرافق له، على زيارةالدكتور جميل إبراهيم، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالقاهرة، وجمال عبدالجواد رضوان، مدرس مساعد بكلية أصول الدين بأسيوط، اللذين يتلقيان العلاج بالمستشفى التخصصى.. موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهما .

ومن جانبه...استعرض الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصى، الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمستشفى طبقًا للجدول الزمنى المقرر.. لافتا إلى أن المستشفى نجح فى مرحلة التشغيل التجريبي التى شملت غرف العمليات والرعاية المركزة والعيادات الخارجية.

وأكد أنه يسعى جاهدا لافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى خلال شهرين، بحيث يتم تشغيل ١٥٠ سريرا و٥ غرف عمليات و٢٨ سرير رعاية مركزة ووحدة الأشعة التشخيصية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية ووحدة العلاج الطبيعى وتفتيت حصوات الكلى، ووحدة الغسيل الكلوى ووحدة المسح الذرى ووحدة قسطرة القلب. وأوضح أيضا أنه يسعى إلى افتتاح ٤٨ عيادة تخصصية تعمل فترتين من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، ومن الرابعة حتى السادسة مساءً، ووحدة السمعيات، ووحدة مناظير الجهاز الهضمى.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح الخطة الاستثمارية للمستشفى، لرفع العبء عن ميزانية الدولة، التى تتضمن تأجير الخدمات غير الطبية مثل المطبخ والكافيتريا والصيدلية وقاعات المؤتمرات، ودار الضيافة، وتأجير التعقيم والمغسلة، على يتولى المستشفى الإشراف على التشغيل لتحقيق أعلى معايير الجودة.