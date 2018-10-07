«الزراعة» تكشف خطط مكافحة «سوسة النخيل»

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة تقوم بحملات قومية لمكافحة «سوسة النخيل»، بجانب أنها تقدم إرشادات للمزراعين وتُخطط لاستصلاح الأراضي وخلق نُظم زراعية حديثة.

وأضافت «محرز»، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مصر من أولى الدول العربية في إنتاج النخيل، مشيرة إلى أن زراعة النخيل في وقتنا الحالي اختلفت عن الماضي، ولدينا معهد زراعة الأنسجة، وهو من المعاهد المميزة لأبحاث زراعة النخيل.

وأشارت «محرز» إلى أن 77% من إنتاج النخيل موجود في البلاد العربية؛ لأن بها صحراء ممتدة، موضحًا أن استصلاح الأراضي دائمًا مقترن بزراعة النخيل.

ونوهت «محرز» بأن التمور التي يتم إنتاجها من النخيل لها قيمة غذائية عالية، بالإضافة إلى استخدامها في تصنيع مستخلصات الأدوية، لافتة إلى أن النخيل يستخدم كمصدات للرياح وفي ترطيب الجو.