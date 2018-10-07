الخرطوم تستضيف الدورة الـ 65 للجنة منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 15 أكتوبر الجاري

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الدورة رقم 65 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وذلك خلال الفترة من 15 - 18 أكتوبر الجاري، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال وزير الصحة السوداني محمد أبوزيد مصطفى - في تصريح صحفي اليوم الأحد- إن هذه الدورة تمثل حدثا مهما للسودان، باعتبار أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها اجتماعات هيئة الإقليم الحاكمة منذ نشأة المنظمة، والتي يشارك فيها 22 دولة، لافتا إلى أنها تأتي متزامنة مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بعيدها الـ70، فضلا عن الذكرى الـ40 لإعلان (ألما - تا) وهو الإعلان الذي وضع حجر الأساس لمفهوم الصحة للجميع.

وكشف الوزير السوداني عن الاتفاق مع المنظمة لإقامة فعاليتين قبل افتتاح أعمال الدورة تتمثلان في ماراثون المشي في صبيحة يوم الأحد 14 أكتوبر، فيما تشهد الفترة المسائية من ذات اليوم محاضرة بعنوان (مفهوم الصحة للجميع وأهداف التنمية المستدامة)، منوها إلى أن الماراثون يشهده المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهينوم، والمدير الإقليمي الدكتور أحمد المنظري ورئيس البرلمان السوداني وعدد من الوزراء والسفراء، بالإضافة إلى المهنيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الهدف هو رفع مستوى التوعية الصحية بمخاطر الأمراض غير السارية والترويج لأسلوب الحياة الصحية، فضلا عن كونها رسالة موجهة إلى المجتمع للتوعية بأهمية تعزيز مفهوم الصحة الشامل وتبني السلوكيات الصحية السليمة.

وأشار الوزير إلى أن المحاضرة يقدمها المدير العام للمنظمة ويشارك فيها المدير الإقليمي والوفود المشاركة، والجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك الجامعات ومراكز البحوث الصحية، والاتحادات المهنية، والشركاء الدوليين، بجانب منظمات المجتمع المدني، وطلاب الجامعات والإعلام، وتهدف إلى رفع مستوى التوعية بأهمية ومركزية دور الصحة في تحقيق الأهداف التنموية للبلدان ورفاهية الشعوب.