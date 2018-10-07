قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة رصدت مبلغ مليون جنيه لتعويضات المتضررين في حريق قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى توجيهات مجلس الوزراء للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن بسرعة تعويض الخسائر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أنه جاري رصد الخسائر المتعلقة برؤوس الماشية أو أشجار النخيل، من خلال تقديم أبحاث اجتماعية وأوراق الملكية، متابعًا أنه سيتم صرف التعويضات فورًا في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة.

وتابع: «وقد يكون المبلغ المخصص للتعويضات أقل أو أكثر، ومازال حصر الخسائر مستمر»، مشيدًا بتعاون كافة أجهزة الدولة والوزارات المعنية، من خلال تبادل المعلومات، والتدخل السريع لإنهاء الحريق بأقل خسائر ممكنة، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وتعرضت قرية الراشدة بمركز الداخلة، يوم الجمعة الماضي، لحريق كبير في بعض الزراعات، طال أكثر من 100 فدان، ووصل إلى قرية العوينات المجاورة للقرية، وذلك بسبب الرياح والطقس السيئ الذي صعب مهمة إخماد الحريق، وتمت السيطرة على النيران بواسطة الطائرات الحربية، ورجال الحماية المدينة، وأسفر الحادث عن إصابة 37 شخصًا بحالة اختناق دون وجود وفيات.