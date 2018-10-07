وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كوريا الشمالية

وصل وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو إلى بيونج يانج اليوم الأحد، في زيارة تستمر عدة ساعات، يلتقي خلالها مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، وسط توقعات واسعة بأن يقوم بومبيو بتسوية تفاصيل متعلقة بقمة ثانية بين الرئيس الامريكي، دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي.

وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية للأنباء، اليوم، أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن سيجتمع بعد ذلك مع بومبيو في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد وصوله إلى سول، قادماً من العاصمة الكورية الشمالية، سيتم بعدها صدور بيان مكتوب، طبقا للبيت الازرق «مقر الرئاسة الكوري الجنوبي».

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي وزير الخارجية الامريكي بنظيرته الكورية الجنوبية، «كانج كيونج وا» خلال زيارته.

ونقلت قناة «واي.تي.إن» التلفزيونية المحلية عن مسؤول رفيع المستوى لم يكشف عنه قوله إن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يتوقع أن يشمل اجتماع بومبيو مع كيم إجراء مناقشات حول قمة ثانية بين أمريكا وكوريا الشمالية.

وتشير الزيارة الخاطفة إلى أن بومبيو من غير المحتمل أن يقوم بتسوية قضايا حاسمة، بشأن الخطوات المقبلة التي يتعين أن تتخذها كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي أو إحراز مزيد من التقدم حول معاهدة سلام تنهي بشكل رسمي الحرب الكورية.

ويقول النظام الكوري الشمالي إنه يريد التركيز على أكثر من مجرد برنامجه النووي، وأنه يتوقع من الولايات المتحدة أن تظهر بعض المرونة في مطالبها.

جاءت تلك الزيارة الخاطفة التي يقوم بها بومبيو بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي أمس السبت في طوكيو.

وقال مكتب مون إن الاجتماع مع بومبيو سيحدد كيفية المضي قدما سريعا في عملية نزع بيونج يانج لسلاحها النووي وترسيخ سلام في شبه الجزيرة الكورية، كما سيتوجه بومبيو بعد ذلك إلى بكين وسيعود إلى واشنطن غداً الاثنين.