تنطلق فعاليات المهرجان الثاني لتنشيط السياحة الكازاخستانية، غدا الإثنين، تحت شعار «الإستراتيجيات الواعدة لتطوير السياحة المصرية» بمدينة شرم الشيخ، بحضور 140 شركة سياحة من كازاخستان ومصر، وبمشاركة هيئة تنشيط السياحة ومجموعة من مديرى الفنادق بشرم الشيخ والغردقة.

قال إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن المهرجان يهدف لمضاعفة أعداد السائحين من دولة كازاخستان، واستعراض المقاصد السياحية بجنوب سيناء، مؤكدا أن السوق الكازاخستاني يعد من أسرع الأسواق نموا للمقصد المصري؛ حيث وصل متوسط عدد رحلاته لشرم الشيخ إلى ما يزيد عن 7 طائرات أسبوعيا.

يشار إلى أن السائح الكازاخستاني يعد من أعلى الجنسيات إنفاقا ومعدل الإقامة يتراوح بين 9 إلى 11 ليلة سياحية.