فييرا يعلن قائمة الإسماعيلي في كأس مصر

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أعلن البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة ناصر الفكرية، ضمن منافسات دورالـ32 من بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها غدًا الأثنين على ملعب الإسماعيلية

وضم فييرا 18 لاعب لقائمة المباراة، حيث جاء في قائمة الفريق كل من:

عصام الحضري - محمد فوزري - محمد هاشم - محمد مجدي - محمود متولي - علاء عبد العظيم - طارق طه - أحمد علي - عماد حمدي - حسني عبد ربه - عمر الوحش - نادر رمضان - لسعد الجزيري - عبد الرحمن مجدي - كريم بامبو - شكري نجيب - كريستوفر ميندوجا - أوكيبي أفولابي.

جدير بالذكر أن تلك المباراة ستكون الأولى للبرازيلي فييرا، بعد توليه الإدارة الفنية للدراوش عقب رحيل الجزائري خير الدين مضوي.