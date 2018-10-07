«مصر» يوقع 9 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية بهدف زيادة الصادرات

قام بنك مصر بتوقيع 9 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وقد قام بتوقيع البروتوكولات شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر والسادة المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية بغرض توفير الخدمات التمويلية اللازمة لمساندة الشركات فى التوسع فى العمليات التصديرية.

وحضر التوقيع عاكف المغربى ــ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعدد من رؤساء المجالس التصديرية وأعضاء مجلس إدارة المجالس التصديرية.

ويأتى توقيع بنك مصر لتلك البروتوكولات مع المجالس التصديرية بهدف اتاحة الحلول التمويلية اللازمة لمساندة الشركات الأعضاء فى المجالس التصديرية فى التوسع فى الأنشطة التصديرية، مع توفير الدعم الفنى والتقنى للشركات، وكذلك اعداد لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية خاصة بعمليات التجارة الدولية، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات والأدوات الغير تقليدية من أجل تنمية الصادرات المصرية فى جميع الأوجه والأنشطة؛ الأثاث، الصناعات الكيماوية، المفروشات المنزلية، الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الجلود والصناعات الغذائية.

ويسعى بنك مصر فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع المنتج المحلى وزيادة الصادرات إلى تأكيد دوره الرائد فى تنمية الاقتصاد القومى، باعتباره أحد البنوك الوطنية التى تولى اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات لدورها الهام فى الاقتصاد والتنمية، لذا يتيح البروتوكول العديد من الخدمات المميزة والتى يتم تقديمها لجميع أعضاء المجالس التصديرية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو للصناعات المصرية.

ويحرص بنك مصر على الدخول فى العديد من المبادرات الجديدة والفاعلة والتى من شأنها المساعدة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كما يعمل البنك دائما على توفير جميع المتطلبات التمويلية اللازمة لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام.