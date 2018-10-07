النواب البحريني يقر قوانين القيمة المضافة وتقاعد النواب والحماية للعسكريين

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أقر مجلس النواب في البحرين اليوم الأحد قوانين فرض القيمة المضافة و إلغاء تقاعد النواب وتوفير الحماية الدولية للعسكريين.

وذكرت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الالكتروني أن مجلس النواب أقر في جلسة سرية قبل قليل عددا من المراسيم بقوانين مستعجلة..

وحسب الصحيفة ، من أبرز المراسيم التي أقرها المجلس قانون بشأن فرض القيمة المضافة، وقانون آخر بشأن "إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين واستبداله بمكافأة"، بالإضافة لمرسوم بقانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية.

كما أقر المجلس تعديلا دستوريا شمل إعطاء حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى وأن يشمل السؤال أعضاء مجلس الوزراء.