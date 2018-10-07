القضاء العراقي يقضي بإعدام داعشي قتل قسا مسيحيا بالموصل

كشف متحدث عراقي، اليوم الأحد، عن أن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان قام بقتل قس مسيحي بعد خطفه في مدينة الموصل.

وقال القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي اليوم، إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضايا أحد الإرهابيين الذي أقدم على قتل قس مسيحي وأصدرت المحكمة عليه حكما بالإعدام.

وأضاف أن العملية تمت بعد أن اعترضت 3 سيارات موكب المجنى عليه وقاموا بإطلاق النار على سيارته وقتل حمايته وخطفه ومساومة الكنيسة على دفع 50 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، إلا أن الكنيسة لم تدفع الفدية.

وأكد أن حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق الإرهابي يأتي استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.