أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

تصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول الترتيب بالدوري الإسباني، بفوزه الصعب على ريال بيتيس 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز بلد الوليد على هويسكا بذات النتيجة.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنخل كوريا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة بلنسية وبرشلونة التي تقام في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لبيتيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، فاز بلد الوليد على ضيفه هويسكا 1/ صفر.

ويدين بلد الوليد بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه روبن ألكاراز ،الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28.

وحقق بلد الوليد فوزه الثالث على التوالي مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.

ومني هويسكا بالهزيمة الخامسة مقابل انتصار وحيد وتعادلين ليبقى في المركز العشرين الأخير برصيد خمس نقاط.