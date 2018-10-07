تستضيف تونس الملتقى الإفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث بعد غد الثلاثاء، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة مصر.

ويهدف الملتقى - الذى يستمر لمدة 5 أيام - إلى تقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ إطار سينداي "اليابان" للحد من مخاطر الكوارث وإعادة التأكيد على الالتزام السياسي بتنفيذ إطار سينداي وبالتالي الإسهام في تنفيذ أچندة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة لعام 2063، كما تشكل نتائج الملتقى قاعدة انطلاق لاتخاذ المنطقتين العربية والإفريقية موقفاً مشتركاً خلال الملتقى العالمي للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده عام 2019.

كما يعطي الملتقى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث الفرصة للدول الإفريقية والعربية لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب والممارسات لتحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ إطار سينداء للحد من مخاطر الكوارث.