«إيفرجرو» تضخ 200 مليون دولار لإنشاء خط إنتاج أسمدة جديد

الخشن: نهدف لمزيد من التوسعات.. ونخطط لمضاعفة حجم الصادرات



تعتزم شركة ايفرجرو للأسمدة ضخ نحو 200 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لإنتاج نحو 600 ألف طن اسمدة و500 ألف طن فوسفات، إضافة إلى توفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.

وقال محمد الخشن رئيس مجلس الإدارة إن ايفرجرو تهدف من تلك الاستثمارات زيادة حجم صادراتها إلى مختلف الاسواق العالمية، إضافة إلى توفير جميع احتياجات السوق المحلية من الاسمدة.

وأضاف لـ (مال وأعمال ــ الشروق) أن الخطة التوسعية للمجموعة تتضمن 4 مراحل، تستهدف من خلالها الوصول إلى انتاج مليون طن اسمدة سنويا.

وذكر أن التوسعات الجديدة للشركة سوف تسهم ايضا فى تنفيذ خطط ايفرجرو الرامية إلى مضاعفة حجم صادراتها إلى 500 ألف طن مقابل نحو 250 ألف طن حاليا وذلك عبر فتح المزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على الاسواق التقليدية.

ولفت الخشن إلى ان المصنع الجديد يستهدف زيادة حجم صادرات الشركة إلى السوق الأفريقية والعمل على الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التى تمنحها الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول القارة السمراء.

وأوضح الخشن أن ايفرجرو مستمرة فى خطتها التوسعية داخل السوق المصرية، لدينا العديد من التوسعات الجديدة التى ستعمل إلى رفع معدلات نمو الشركة، والتصدير الذى وصل إلى 100 مليون دولار العام الماضى 2017 مقابل 50 مليون دولار 2016، وتخطط الشركة للوصول بها إلى 200 مليون دولار خلال العام الجارى.

الجدير بالذكر ان ايفرجرو تستهدف زيادة حجم مبيعاتها إلى نحو 4.5 مليار جنيه خلال 2018 وذلك بدعم من خطوط الإنتاج الجديدة التى نفذتها الشركة والتوسعات الكبيرة التى اجرتها المجموعة فى مجمعها الصناعى بمدينة السادات.

وتعتبر المجموعة من اهم الشركات التى تتوسع فى السوق حيث تخطط ايفرجرو إضافة 26 فرنا جديدا لإنتاج فوسفات البوتاسيوم وعدة وحدات لإنتاج حمض الكبريتيك وكلوريد الكالسيوم وحمض الفوسفور وثنائى فوسفات الكالسيوم، كما تهدف الشركة لتوفير كامل احتياجات المشروع القومى الذى تستهدفه الدولة باستصلاح 5 ملايين فدان جديدة.