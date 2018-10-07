دبلوماسي ألماني: عودة 1800 مواطن من مناطق الصراع فى سوريا والعراق

قال نائب المدير العام في الخارجية الألمانية لشؤون الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب أندرياس كوني، إن 1800 مواطن ألماني عادوا من مناطق الصراع في سوريا والعراق.

وأضاف كوني -في مؤتمر صحفي عقده، على هامش زيارته الحالية إلى الكويت، أنه تم التعامل مع الألمان العائدين من مناطق الصراع في سوريا والعراق، كل بحسب نوعية عودته، مشيرا إلى أن بعضهم تم سجنه، والبعض الآخر يتم إعادة تأهيله؛ لضمان عدم عودته إلى الفكر المتطرف.

وفيما يتعلق برؤية ألمانيا لأوضاع اللاجئين السوريين، أوضح كوني أن بلاده لديها أكثر من 500 ألف لاجئ، باعتبارها من كبار الدول المانحة، بغية التخفيف من آلام المتضررين من الصراعات والحروب، مؤكدا اهتمام برلين بالتخفيف من معاناة الشعب السوري وتلبية احتياجاته، دون النظر إلى من يتولى مقاليد الحكم الآن أو في المستقبل.

وحول اهتمامات ألمانيا عقب حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن العام المقبل، وإذا ما كانت قضية إصلاح مجلس الأمن وتحسين أدائه على أولوياتها، شدد على أن ألمانيا كانت ومازالت تطالب بإصلاح مجلس الأمن، واصفا في الوقت نفسه عملية الإصلاح بـ«المعقدة»، نظرا لأنها تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، التي تتكون من 193 دولة، وهو ليس بالأمر الهين.

وأضاف كوني أن ألمانيا ستعمل بقوة من خلال سياستها الدبلوماسية، على التواصل مع جميع الدول الأعضاء التي لديها علاقات سياسية معها، لإصلاح مجلس الأمن الدولي وتطوير أدائه، لجعله أكثر انفتاحا، انطلاقا من إيمانها بأن المجلس يستطيع إنجاز الكثير والمزيد عن ما يقوم به حاليا، لمنع حدوث الأزمات ومنع تطورها لصراعات، والحد من الأسباب التي تطيل أمد الصراعات.

وعن رؤيته لمستقبل الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة، أكد كوني أن ألمانيا لديها قناعة تامة بضرورة استمرار الاتفاق النووي مع إيران، كخيار أفضل للأمن القومي؛ حيث إن هذا الاتفاق يعتبر إنجازًا أساسيًا للمجتمع الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق، خاصة بعدما أكد الاجتماع الوزاري لدول فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وإيران، خلال اجتماعهم يوم الاثنين قبل الماضي في نيويورك، ضرورة بذل كل ما في الإمكان لاستمراره.

وفيما يتعلق بسبب زيارته إلى الكويت، قال نائب المدير العام في الخارجية الألمانية لشؤون الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب، إن زيارته إلى الكويت تأتي في إطار تنسيق العمل المشترك بين حكومتي البلدين، خاصة بعد حصول ألمانيا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن العام المقبل، لافتا إلى أن الكويت هي محطته الأولى ضمن جولة تضم 10 دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن يزورها تباعا.

ووصف اللقاء الذي جمعه مع المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية، بالإيجابي والمثمر، نظرا لوجود العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتشابه في الرؤى والمواقف بين البلدين، مثنيا في الوقت نفسه على دور الكويت في مجلس الأمن، معربا عن تطلع بلاده للعمل عن قرب معها فور انضمامها للمجلس مطلع العام القادم.

وأشار كوني إلى وجود تعاون وثيق بين ألمانيا ودول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن برلين تشارك دول العالم والمنطقة المخاوف من هذا الخطر المحدق، بالإضافة إلى قضية عودة المتطرفين إلى دولهم، كما تشاركهم الحرص على وقف الدعم المالي لهذه التنظيمات.