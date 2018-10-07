رئيس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع عدد من القيادات السياسية تشكيل الحكومة الجديدة

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والقيادي في تحالف القرار أسامة النجيفي، ورئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وعدد من القيادات السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - وفقا لبيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - إن عبد المهدي أكد خلال الاجتماع على محتوى البرنامج الحكومي وأولويات الحكومة في الإعمار ودعم الاستقرار الأمني وتوفير الخدمات وفرص العمل وتعزيز العلاقات الخارجية".

وكان البرلمان العراقي، قد اختار مؤخرا المرشح برهم صالح رئيسا ل‍جمهورية العراق، فيما كلف الأخير عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.