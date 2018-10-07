الوطنية الليبية للنفط: «غازبروم» الروسية ترغب في العودة إلى ليبيا

أفادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، اليوم الأحد، بأن شركة «غازبروم» الروسية ترغب في العودة إلى العمل في ليبيا.

وأفادت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، التقى أمس الأول الجمعة سيرجي رومانوف مدير الشركة على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وأوضحت أن «رومانوف» أشار إلى رغبة الشركة في العودة إلى ليبيا وتنفيذ مشاريعها التشغيلية. كما قدم لمحة عن آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف التي تعتزم الشركة القيام بها في ليبيا، والتي سيتم إعادة تفعيلها من خلال اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج لعام 2007 الخاصة بالشركة.

وكانت الشركة علقت نشاطها داخل البلاد عام 2011 لتردي الظروف الأمنية.

وأعرب «صنع الله» عن تقديره للشركة لرغبتها في استئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز بليبيا.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات وورشات عمل فنية مع إدارة الاستكشاف التابعة للمؤسسة، وذلك لمناقشة المشاريع المفتوحة وتسهيل إجراءات عودة الشركة إلى ليبيا.