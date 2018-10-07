«تطوير مصر» تشارك فى المبادرة الحكومية لتسويق المشروعات العقارية المصرية فى معرض سيتى سكيب دبى

تشارك شركة تطوير مصر فى معرض سيتى سكيب العالمى بجانب عدد من كبرى الشركات العقارية المصرية والذى تشارك فيه مصر هذا العام باعتبارها ضيف شرف هذه الدورة من المعرض الذى يقام فى دبى فى الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر، فى ضوء مذكرة التفاهم التى وقعتها المجموعة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر.

قال الدكتور أحمد شلبي ــ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: «تفتح هذه المبادرة الحكومية الهامة فرصا غير محدودة لتسويق منتجاتنا العقارية، ولهذا تتشرف تطوير مصر بالمشاركة فيها ودعمها بهدف الترويج لمصر وللمنتج العقارى المصرى الراقى فى الأسواق العالمية». وأضاف د. شلبى قائلا «إنّ مصر مؤهلة تماما للمنافسة عالميا فى سوق المنتجعات، فمبدئيا، أسعار الوحدات فى المنتجعات المصرية أقل من مثيلاتها فى السوق العالمية، ولدينا فى مصر أعلى عائد على الاستثمار مقارنة بالأسواق المجاورة مثل تركيا واليونان».

أكد شلبى أنّ هذه المبادرة تمثل بداية لاستراتيجية طويلة المدى، وهو ما يتطلب تواجدا مصريا دائما فى عدد من المعارض العقارية العالمية، من خلال جناح مصرى كبير يضم ممثلين من الحكومة وشركات التطوير العقارى المصرية فى القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمشاركتها فى معرض سيتى سكيب هذا العام، تستعرض تطوير مصر مشروع فوكا باى بالساحل الشمالى، بالإضافة لمشروعها الكبير ألمونت جلالة فى العين السخنة ومشروع بلومفيلدز متعدد الاستخدامات الذى أطلقته حديثا فى مستقبل سيتى.