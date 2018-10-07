محافظ سوهاج يفتتح معرض «قافلة التخفيضات» بميدان العارف بالله

افتتح محافظ سوهاج، د. أحمد الأنصاري، يرافقه مدير الأمن، اللواء هشام الشافعي، معرض «قافلة التخفيضات»، الذي تنظمه المنطقة الجنوبية العسكرية بميدان العارف بالله بحى غرب مدينة سوهاج، لبيع السلع الغذائية واللحوم والملابس الجاهزة للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية وعدد من تجار الجملة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الهيئات لمحاربة الغلاء وتوفير المواد الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وقال المحافظ، إن المعرض يضم 30 عارض منهم 15 عارض لمختلف السلع الغذائية من لحوم بلدى بسعر 80 جنيه للكيلو، وسكر وأرز بسعر 8 جنيهات ونصف للكيلو، ومكرونة بسعر 10 جنيهات للثلاث عبوات وزن 400 جرام، وزيوت ومجمدات وغيرها من المواد الغذائية التى تحتاجها الأسرة، بالإضافة إلى 15 عارض للملابس الجاهزة، وجناح خاص لعرض منتجات القوات المسلحة من المواد الغذائية.

وتوجه «الأنصارى»، بالشكر والتقدير للقوات المسلحة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية على المجهود الدائم والتنسيق مع أجهزة المحافظة لخدمة المواطنين، مؤكدا أن المحافظة لا تألو جهدا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بجميع انحاء المحافظة.