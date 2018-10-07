المجلس الأوروبي: الاتحاد وبريطانيا قد يصلان إلى اتفاق خروج قبل نهاية العام

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه من المتوقع أن يصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» قبل نهاية العام.

وأضاف «توسك» -وفق ما نقلته مجلة «بوليتيكو» في نسختها الأوروبية- «لديّ أمل، يقترب من اليقين، أنه في النهاية سنتمكن من التوصل إلى اتفاق خروج وإعلان حول العلاقات المستقبلية التي ستكون أفضل ما يمكن».

ومع توقع عقد قمة خاصة ببريكست يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، قال «توسك» إنه يتوقع أن يمضي الجانبان قدما نحو اتفاق هذا الشهر «ما لم يتم إنجازه بالفعل»، موضحا أنه «إذا ما اقتضت الحاجة، فسأدعو في نوفمبر إلى جلسة للمجلس مخصصة لهذا الموضوع، واعتقد أنه قبل نهاية العام ستكون هناك فرصة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق».

وتابع رئيس المجلس الأوروبي أيضا أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسعى لضمان «أن تكون الخسائر في كلا الجانبين محدودة».

وتعليقا على انتقاده بشأن سعيه لمعاقبة المملكة المتحدة من خلال محادثات «بريكست»، قال «توسك»: «ربما أكون من أكثر السياسيين المؤيدين للبريطانيين في الاتحاد الأوروبي وسنفعل كل شيء من أجل أن يتم الأمر بطريقة منظمة لتجنب الفوضى».

لكنه أوضح أن هناك فرصة ضئيلة للتخلي عن «بريكست»، قائلا: «عقب عدة أشهر بعد الاستفتاء في بريطانيا العظمى، اعتقدت أنه من الممكن عكس هذا القرار. وبالطبع ليس هذا دوري، بل هو في أيدي الشعب البريطاني، لكن يبدو أن القرار لا رجعة فيه الآن».