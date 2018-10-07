200 ألف مقاتل ليبي يتقاضون رواتب من دولتهم وينفذون أوامر الميليشيات

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن وجود 200 ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية قدمت لهم الدولة الليبية نوعا من الغطاء منذ 5 أعوام، ويتلقون الأوامر من زعماء الميليشيات.

وأوضح المبعوث الأممي، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، أن هؤلاء المقاتلين يتقاضون رواتب من الدولة ويأخذون أوامرهم من زعماء الميليشيات، لافتا إلى أن مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية تقضي بفرز عناصر الميليشيات لمعرفة من يريد التحول للعمل في الشرطة، ومن يريد العودة إلى الحياة المدنية، ومن يفضل مغادرة البلاد.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى أن هناك رغبة في إجراء انتخابات قريبا، مضيفا: "إلا أن شروط تنظيمها أمنيا وتشريعيا غير متوفرة".

جدير بالذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا كان قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة الليبية طرابلس، موضحا أن هذه الترتيبات تقوم على تشكيل قوة مشتركة من العسكريين والشرطة "النظاميان"، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية.