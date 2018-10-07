عمرو أديب: على الرغم من إساءة «خاشقجي» لمصر لا أتمنى أن يكون قد حدث له مكروه



Sun 07 Oct 2018 23:07

نور رشوان

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن أمله في ألا يكون قد حدث مكروه للكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «رغم أن خاشقجي كان مسيئًا لمصر، ومهيجًا على الدولة، ومشجعًا للإخوان، إلا أنني لا أتمنى أن يكون قد حدث له مكروه».

وأضاف أنه «لا أحد حتى الآن يستطيع أن يعلم ماذا حدث لخاشقجي، فالاحتمالات غير متوقعة»، مشيرًا إلى أن نبرة صوت الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، في خطابه اليوم، تؤكد أن المسألة ستستغرق وقتًا.

واختفى الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، منذ عدة أيام، وذلك بعد دخوله مقر قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول.

ومن جانبها أكدت القنصيلة السعودية في إسطنبول أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء «خاشقجي» بعد خروجه من مبنى القنصلية.