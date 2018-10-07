وزير الزراعة: جاري دراسة إعادة تأهيل النخيل المُثمر بمنطقة الراشدة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن الوزارة تقوم حاليًا بحصر الخسائر المادية من النخيل التي احترقت في منطقة الراشدة بالوادي الجديد، مشيراً إلى أن معظم هذا النخيل غير مثمر.

وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه يتم حاليَا دراسة كيفية إعادة تأهيل النخيل المثمر، الذي تضرر جراء الحريق، موضحًا أنه على تواصل مستمر مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد منذ وقوع الحريق، وسيعلن التقرير النهائي للخسائر بعد الانتهاء منه.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن المنطقة التى أصابها الحريق حوالى 70 فدانا ينمو فيها النخيل بشكل عشوائى، وأن النيران أصابت أقل من 10 آلاف نخلة معظمها أصناف بذرية منخفضة القيمة الاقتصادية.