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«ترامب»: أتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية قريبا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 5:25 م | آخر تحديث : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 5:25 م

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في بيونج يانج اليوم.

وقال «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن هناك تقدم تم إحرازه في اتفاقيات قمة سنغافورة، مضيفًا أنه يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية في القريب العاجل.

واستقبل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في العاصمة بيونج يانج؛ لعقد مباحثات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 


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