تحالف بنوك عالمية يمنح مليار دولار لصالح هيئة البترول



منح تحالف بنوك ومؤسسات مالية عالمية شركة تابعة للهيئة العامة للبترول قرض بقيمة مليار دولار، حسب تصريحات مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق».

اضافت ان بنك اتش اس بى سى وبنوكا خليجية وعالمية شاركت فى توفير القرض الذى حصلت عليه «بتروليوم اكسبورت ليمتد» ذات غرض خاص اسستها الهيئة العامة للبترول بغرض الاقتراض فى ظل ارتفاع المديونيات المستحقة عليها لصالح البنوك، حيث تعد الهيئة اكبر مقترض فى السوق المحلية.

وتصدر البنوك المحلية اعتمادات شهريا لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون دولار لاستيراد خام ومشتقات البترول من الخارج، ابرزها من هيئة البترول الكويتية.

وحصلت الهيئة العامة للبترول على ما يتجاوز 35 مليار جنيه قروضا بنكية خلال آخر عامين، آخرها قرض الـ 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، للمساهمة فى سداد التزاماتها المستحقة للشركاء الاجانب، وقبل ثلاثة أشهر حصلت الهيئة على 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر لنفس الغرض المتعلق بسداد مستحقات الاجانب، كما حصلت الهيئة على 10 مليارات جنيه العام الماضى من تحالف بنوك خاصة، بخلاف تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطنى مصر.

ونظرا لتزايد المديونيات المستحقة على الهيئة، طالب البنك المركزى المصرى من البنوك المحلية مراجعة ومراقبة جميع القروض التى يتم دراستها لصالح قطاع البترول والكهرباء لعدم تجاوزهما نسبة التركيز الائتمانى.

وخفض البنك المركزى الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من %20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، ومن %25 إلى %20 لدى العميل والأطراف المرتبطة.

وقالت المصادر إن الهيئة تبحث حاليا الاقترض من مؤسسسات التمويل الدولية، لتوفير احتياجاتها خاصة ما يتعلق بسداد التزاماتها للشركاء الاجانب.

وحصلت الهيئة مؤخرا على قرض بقيمة 380 مليون دولار من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، كما سبق ووقعت على عقد تمويل بقيمة 620 مليون دولار مع بنك التمويل الاسلامى وعدد من البنوك المحلية.