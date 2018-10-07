«المحرصاوي»: دعوة «الطيب» لمؤتمر زعماء الأديان تعكس الدور المحوري للأزهر

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن دعوة الرئيس الكازخستاني نور سلطان نزار باييف إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لحضور الدورة الـ6 لمؤتمر زعماء الأديان، الذي سيعقد في أستانا يوم الأربعاء المقبل، تعكس الدور المحوري للأزهر ومكانته العالمية، وتعد خير دليل على أهمية دوره الرائد كجامع وجامعة لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام الحنيف، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تغزو العالم في الوقت الراهن.

وقال «المحرصاوي»، الذي سيشارك ضمن وفد الأزهر في المؤتمر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن دور الأزهر لا يتوقف عند نبذ التطرف والعنف فقط، وإنما في تفنيد كافة الأسانيد التي يتذرع بها الإرهابيون لفهمهم الخاطئ لنصوص الدين واستغلال بعض التفاسير الشاذة وتطبيقها من أجل ارتكاب الجرائم باسم الدين، فضلا عن دوره في إظهار مدى التكامل بين الرسالات السماوية، والتي يجمع بينها العديد من الأوامر والنواهي.

وأضاف أن مناهج الأزهر الوسطية والمعتدلة وابتكاره لأساليب جديدة ومتطورة للوصول إلى الأفراد واستخدام وسائل التواصل الحديثة وإنشائه لقنوات عدة تسهل على كل من يرغب في المشورة الوصول إلى ما يبتغي من أجل نشر رسالته في إيصال تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة ومكافحة الأفكار المتطرفة، وتجعله نموذجا فريدا ناجحا حاضرا في كافة المؤتمرات التي تهتم بقضايا الأديان.

وحول التعاون العلمي بين كازاخستان وجامعة الأزهر، أشار «المحرصاوي» إلى أن الجامعة ساهمت في تعزيز التعاون على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم، ودفعت بالعلاقات في هذا المجال إلى أفق أرحب، منوها بقرار الجامعة بزيادة عدد المنح المقدمة إلى مواطني كازاخستان لـ20 منحة سنويا من أجل الدراسة بأروقة الجامعة بمختلف كلياتها، موضحا أن تلك المنح تصنع سفراء للجامعة داخل بلادهم حيث يعملون على إيصال رسالته السامية.

وأكد أن الجامعة تبذل كل طاقتها لخدمة الوافدين للتعلم، مشيرا إلى أن جميع الكليات والشعب الأزهرية في العلوم الإسلامية والعربية تتاح مجانا لجميع الطلاب الوافدين عدا كلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما يعفى الطلاب الوافدون المقيدون على منح الأزهر الشريف من رسوم القيد والدراسة المقررة بالكليات والشعب النظرية «الإنسانية» والكليات والشعب العملية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الـ6 لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في العاصمة الكازاخية أستانا خلال الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الحالي تحت شعار «قادة عالميون من أجل عالم آمن»، ويشارك في القمة العديد من السياسيين والنشطاء الدينيين البارزين.