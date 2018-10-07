المنتخب يبدأ معسكره المغلق الإثنين استعدادا لمباراتي سوازيلاند

ينطلق معسكر المنتخب الوطني المغلق،غدًا الإثنين بفندق "لو ميريديان"، استعدادا لخوض الفراعنة مباراتي سوازيلاند، والمقرر لهما يومى 12 و 16 من شهر أكتوبر الحالي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ونجح مسؤولي اتحاد الكرة، في إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لمعسكر المنتخب، وذلك لضمان توفير المناخ اللازم للحفاظ على تركيز اللاعبين وجهازهم الفني في مقر الإقامة وأماكن التدريب لفصلهما عن أي مؤثرات خارجية، ويؤدي لاعبي المنتخب تدريباتهم على ملعب نادي "إيروسبورت".

ويؤدي لاعبي المنتخب الوطني تدريبهم الأساس يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد السلام الذي سيحتضن مباراة الجمعة المقبل، و يستمر المعسكر بعدها حتى موعد السفر إلى سوازيلاند صباح الأحد المقبل لآداء المباراة الثانية .

وكان المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أعلن عن ضم 12 لاعبا محترفا، و15 لاعبا محليًا، استعدادا للمواجهتين المرتقبتين أمام منتخب سوازيلاند.